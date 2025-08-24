Salernitana, Maggiore tra Spezia e Bari. Tongya, ipotesi scambio in B Faggiano deve piazzare quattro "big". Per Tongya si riapre l'ipotesi Pescara, Daniliuc attende

Nella lista comunicata dalla Salernitana alla Serie C ci sono anche i big. Daniliuc, Legowski, Maggiore e Tongya sono regolarmente a disposizione per la sfida con il Siracusa. La curiosità ora è nelle scelte di Raffaele: rispettare il diktat societario e portarli in panchina, oppure confermare la linea delle esclusioni? In serata si avrà contezza con la lista dei convocati.

Intanto il mercato brucia granelli dalla clessidra e obbliga la Salernitana a perfezionare le uscite dei suoi calciatori illustri. Legowski si è preso qualche giorno di tempo dopo lo stop del Norimberga. C'è il Pafos che lo insegue, con i ciprioti che mercoledì si giocano la storica qualificazione in Champions League. Lo corteggia anche il Servette degli ex Bronn e Njoh. Per Daniliuc invece si punta alla soluzione estera dopo il tentativo del Verona per una nuova cessione in prestito. Pisa e Cremonese, ai quali è stato proposto, non aprono.

Per Maggiore invece la soluzione resta quello dello Spezia. Il mediano ligure vuole rivestire la maglia bianconera dopo la cessione nell’estate 2022 alla Salernitana ma gli aquilotti, oltre alla volontà di non voler riconoscere contributi per il cartellino del calciatore, sono bloccati da un mercato in uscita che annovera anche presenza da fuori lista dell’ex Verde. Più defilato il Bari che ha virato su altri obiettivi dopo aver appreso le richieste di Salernitana e calciatore ma non disdegna l’idea di un nuovo tentativo.

Da risolvere anche il rebus Tongya. La Salernitana vuole cederlo e recuperare l’investimento da oltre mezzo milione di euro per riportarlo in Italia. La Juve Stabia ha bussato alla porta del club granata e prova ad inserire nell’affare il trequartista Maistro. Soluzione però che la Salernitana mette in standby. Nuovo sondaggio del Pescara, con la mezzala Meazzi che potrebbe invece rappresentare la controproposta giusta per convincere Faggiano.