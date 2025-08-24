Salernitana, Raffaele verso il Siracusa: dubbi in attacco Tentazione doppio centravanti Inglese-Ferrari. In difesa pesa l'assenza di Anastasio

L’assenza di Anastasio a spalancare le riflessioni sulla difesa. E poi l’imbarazzo della scelta in attacco. Giuseppe Raffaele fa i conti con il mix fra coperta corta nel pacchetto arretrato e le diverse variazioni offensive che accompagna la Salernitana verso il debutto in serie C. In vista della sfida con il Siracusa, l’allenatore siciliano deve fronteggiare la defezione per squalifica di Anastasio. Pretoriano in questo avvio di stagione, il napoletano lascerà vacante la casella da braccetto sinistro. Raffaele pensa all’inserimento di Coppolaro nel cuore della difesa, con Matino a spostarsi sul centro-sinistra. Confermato lo schieramento di Cabianca nel terzetto difensivo, con Achik ancora come esterno. Golemic invece partirà dalla panchina.

In attacco invece Raffaele fa i conti con le condizioni non ottimali di Liguori. L’ex Padova sta scontando il ritardo di preparazione e potrebbe partire dalla panchina. La tentazione è la chance dal 1’ per Ferrari, con l’esperimento del doppio bomber in campo al fianco di Inglese proposto per uno spezzone di gara con la Reggina. Insegue il giovanissimo Knezovic: lo scuola Sassuolo ha impressionato per vivacità e qualità balistiche. Non è esclusa una staffetta con Varone come mezzala.