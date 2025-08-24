Salernitana-Siracusa, Turati: "Granata squadra di valore, ha tanta qualità" Il tecnico ospite: "Salernitana avrà pressioni ma è una squadra importante"

Voglia di stupire. Il Siracusa ritorna in serie C e lo fa all'Arechi contro una big come la Salernitana. Il tecnico Turati ha parlato in conferenza stampa: "Rispetto alla gara di Coppa Italia con il Foggia, affronteremo una squadra importante e scoprire quanto dovremo soffrire e come reagire alle varie situazioni di gioco che si presenteranno.

Salernitana? Per Raffaele ci sono tante pressioni. La Salernitana vorrà partire forte, anche se non avrà il supporto del pubblico. Ai miei ragazzi ho chiesto carattere, interpretando la sfida come un duello in cui ognuno potrà dire la sua".

Out Pacciardi oltre agli squalificati Guadagni e Damian: "Dovremo mantenere sempre l’atteggiamento giusto, non faremo barricate. Il ko di Foggia mi è rimasto dentro perché potevamo fare meglio ma ora la testa è solo all’Arechi”.