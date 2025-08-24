Salernitana-Siracusa, i convocati di Raffaele: presenti Legowski e Tongya

Salernitana-Siracusa apre il campionato della squadra granata. Nella lista dei convocati per la sfida di domani sera all'Arechi, Giuseppe Raffaele deve rinunciare allo squalificato Raffaele. Prima chiamata per Brancolini. Dei big presenti solo Tongya e Legowski: out Daniliuc e Maggiore.
La lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 42 Gisondi;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 28 Vuillermoz, 35 Cabianca;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 39 Iervolino, 45 Di Vico, 99 Legowski;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 19 Tongya, 70 Boncori.