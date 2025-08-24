Salernitana-Siracusa, Raffaele: "Siamo pronti!". Il club annuncia due novità Il tecnico: "Vogliamo dare gioia alla città". Pagnotta ed Avella rimpolpano l'organigramma

Start ufficiale del campionato. La Salernitana arriva al debutto con il Siracusa con l'ambizione di certificare le proprie ambizioni di serie B. Al sito ufficiale del club, Giuseppe Raffaele ha parlato al sito ufficiale del club: “Inizia il campionato, ci sono in palio punti: noi siamo pronti e cercheremo sempre di fare la nostra partita. Contro il Siracusa non ci saranno i tifosi sugli spalti ma per noi è come se ci fossero perché percepiamo il loro calore. Sappiamo che loro danno sempre qualcosa in più, noi faremo del nostro meglio per cercare di partire bene. Vogliamo dare una gioia alla città, ai tifosi, alla proprietà e ovviamente a noi stessi dopo un mese e mezzo di lavoro intenso”.

Il club ha annunciato due novità dirigenziali: il club ha affidato il ruolo di responsabile dell’area arbitrale ad Orlando Pagnotta ed il ruolo di addetto all’arbitro ad Pietro Avella. Orlando Pagnotta, già assistente arbitrale appartenente alla sezione di Nocera Inferiore, ha operato per ben sette stagioni tra CAN B e CAN collezionando 103 presenze in Serie B e 25 in massima serie fino al 2023. Nelle ultime due annate sportive è stato Avar VMO con 100 partite tra Serie A e B. Pietro Avella, già assistente arbitrale CAN C fino al 2006, è stato osservatore arbitrale in carico alla sezione di Salerno fino al 2019. Ha già ricoperto il ruolo di addetto all’arbitro del club granata dal 2019 al 2021, anno della promozione in Serie A.