Salernitana-Siracusa, le probabili formazioni: Raffaele rilancia Liguori La Bersagliera ritrova la serie C. Raffaele riparte dal 3-5-2 ma deve rinunciare ad Anastasio

Un nuovo inizio. La Salernitana ritrova la serie C. Undici anni dopo Salernitana-Cosenza terminata 1-1 e che fu il primo atto della stagione poi conclusa con la promozione in serie B, la Bersagliera torna a scendere in campo per il terzo campionato nazionale. Alle ore 21:00, nel silenzio dell’Arechi ancora alle prese con la squalifica per gli episodi di violenza registrati nel playout con la Sampdoria dello scorso giugno, la Salernitana sfida il Siracusa con l’ambizione di dare subito una sterzata ad un inizio di stagione segnato da polemiche e critiche. L’eliminazione con il Sorrento in Coppa Italia Serie C ha riacceso le frizioni tra il management e l’area tecnica, con le indicazioni arrivate al ds Faggiano e al tecnico Raffaele incassate e diventate realtà in parte. Il riferimento era all’utilizzo dei big della rosa rimasti a guardare con il Sorrento. Legowski e Tongya sono stati inseriti nella lista dei convocati, Daniliuc e Maggiore invece sono assenti. Tutti e quattro restano con la valigia sul letto, con le loro cessioni fondamentali per sbloccare il mercato in entrata.

Le scelte di Raffaele

Aspetti secondari rispetto alla portata già importante della sfida. Raffaele ripartirà dal 3-5-2 ma dovrà fare a meno di Anastasio, out per squalifica. Davanti a Donnarumma, si rivedrà Coppolaro con Matino e Cabianca come braccetti. Sulle corsie spazio ad Achik e Villa. In mezzo al campo, Capomaggio sarà il pilastro con Varone e De Boer. In attacco Liguori vincerà il ballottaggio con Ferrari e farà coppia con Inglese.

SALERNITANA-SIRACUSA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Matino, Cabianca; Achik, De Boer, Capomaggio, Varone, Villa; Inglese, Liguori. Allenatore: Raffaele.

SIRACUSA (4-3-3): Farroni; Iob, Catena, Bonacchi, Falla; Limonelli, Ba, Candiano; Di Paolo, Contini, Puzone. Allenatore: Turati.

ARBITRO: Marco Di Loreto di Terni.