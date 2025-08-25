Salernitana, all'Arechi debutta anche il Var a chiamata: come funziona Due giorni sono bastati a far montare le prime polemiche e a costringere Orsato a scendere in campo

Serata di debutti. Non solo la prima uscita in campionato per la Salernitana. All'Arechi questa sera ci sarà anche la prima storica volta del Football Video Support, lo strumento tecnologico innovativo che supporterà gli arbitri durante la direzione di gara. Un'innovazione che accompagnerà la serie C per tutto il campionato e sulla quale c'è grande curiosità.

Come funziona il Football Video Support?

In ogni stadio sarà installato un monitor – gestito da un review operator della CAN C – e gli allenatori avranno a disposizione due card FVS ciascuno da consegnare al quarto ufficiale per richiedere la review dell’azione all’arbitro: se la decisione di campo verrà cambiata la card verrà restituita; in caso contrario, l’allenatore perderà lo slot. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che, in caso di presunta irregolarità, potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l’azione (se l’infrazione è oggettiva, può invitarlo direttamente ad annullare la rete). In quel caso non verrà sprecato uno dei due jolly a disposizione delle due squadre.

Prime polemiche

Intanto nelle scorse ore l'Aia è stata costretta ad un intervento d’urgenza, per rimediare a una lacuna del protocollo. Già dalle partite di ieri il designatore Orsato ha dato indicazione agli arbitri di non recepire più chiamate all’FVS degli allenatori contro la propria squadra. La necessità è arrivata dopo l’episodio registrato in Carpi-Juventus Next Gen: per far togliere un secondo cartellino giallo per fallo di mano che aveva portato all’espulsione di Lombardi, il tecnico carpigiano Cassani aveva chiesto la revisione invocando il rosso diretto (per aver negato una chiara occasione da gol) proprio a carico del suo difensore (della cui innocenza era sicuro). L’arbitro ha cancellato la sanzione dopo l’intervento al monitor. Una falla giuridica che non saranno più ammesse in quanto “contrarie allo spirito dell’utilizzo dello strumento”.