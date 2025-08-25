Salernitana, su OttoChannel ritorna Granatissimi A partire da stasera, ogni lunedì, sul canale 16

Ritorna il campionato e su Ottochannel (canale 16 del digitale terrestre) ritorna l’appuntamento con Granatissimi, l’approfondimento dedicato alla Salernitana. Quest’anno la consolidata trasmissione di OttoChannel andrà in onda il lunedì alle 22.30.

Questa sera, in concomitanza dell’esordio in campionato dei ragazzi di Pino Raffaele contro il Siracusa, si partirà alle 20:40.

In studio con Carla Polverino ci saranno gli opinionisti Tommaso D’Angelo ed Enrico Scapaticci. Previsti collegamenti con addetti del settore e tifosi. Non mancherà, come sempre, l’interazione da casa: si potrà intervenire in diretta sia telefonando che inviando un messaggio Whatsapp.