FOTO - Salernitana, gli ultras caricano la squadra all'arrivo all'Arechi

Una settantina di tifosi hanno accolto la Salernitana all'arrivo del pullman sociale nei pressi dell'Arechi per il debutto con il Siracusa. Nonostante la sfida a porte chiuse, gli ultras granata hanno atteso la squadra nei pressi di via Allende per fare sentire il proprio calore. L'ennesimo gesto di vicinanza nei confronti del gruppo di Raffaele, a poche ore da un debutto già importante per l'ambiente campano. "Onorate i nostri colori", "Noi vogliamo gente che lotta", le esortazioni degli ultras. Esposto anche uno striscione nei pressi dell'Arechi: "Con onore e determinazione, oolnorate la nostra maglia", a firma dell'intera Curva Sud Siberiano. 

