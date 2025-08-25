FOTO - Salernitana, gli ultras caricano la squadra all'arrivo all'Arechi A poche ore dalla sfida con il Siracusa, una settantina di tifosi hanno accolto i granata

Una settantina di tifosi hanno accolto la Salernitana all'arrivo del pullman sociale nei pressi dell'Arechi per il debutto con il Siracusa. Nonostante la sfida a porte chiuse, gli ultras granata hanno atteso la squadra nei pressi di via Allende per fare sentire il proprio calore. L'ennesimo gesto di vicinanza nei confronti del gruppo di Raffaele, a poche ore da un debutto già importante per l'ambiente campano. "Onorate i nostri colori", "Noi vogliamo gente che lotta", le esortazioni degli ultras. Esposto anche uno striscione nei pressi dell'Arechi: "Con onore e determinazione, oolnorate la nostra maglia", a firma dell'intera Curva Sud Siberiano.