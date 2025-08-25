LIVE | Salernitana-Siracusa 0-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Salernitana-Siracusa
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Cabianca, De Boer, Capomaggio, Knezovic, Villa; Liguori, Inglese. A disposizione: Brancolini, Gisondi, Nnamdi Ubani, Vuillermoz, Iervolino, Di Vico, Legowski, Varone, Achik, Ferrari, Tongya, Boncori. Allenatore: Raffaele
Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Bonacchi, Falla, Iob; Candiano, Ba; Morreale, Limonelli, Di Bianco; Contini. A disposizione: Archeri, Catena, Terracciano, Iacono; Allenatore: Turati
Arbitro: Di Loreto di Terni - assistenti: Miccoli e Bosco. IV uomo: Di Francesco
14' - Il Siracusa prova a farsi vivo dalle parti di Donnarumma: diagonale di Puzone, palla a lato.
7' - Confermata la decisione del campo: annullato il gol di Inglese per fuorigioco.
3' - La Salernitana trova il gol: Knezovic serve Inglese che a tu per tu con Farroni non perdona. Gol annullato per fuorigioco ma revisione in corso.
1' - Fischio d'inizio