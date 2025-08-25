Salernitana, Iervolino torna all'Arechi: la vittoria gli strappa un sorriso Il proprietario della Bersagliera sugli spalti dell'Arechi. Poi la visita nel ventre dell'Arechi

La presenza di Danilo Iervolino all’Arechi si palesa solo in extremis. A pochi minuti dal fischio d’inizio per Salernitana-Siracusa, il proprietario della Bersagliera ha raggiunto Salerno e ha assistito al debutto in campionato della squadra granata. Dopo lo sfogo con Milan e Pagano nel post-Sorrento, il numero uno della Bersagliera ha voluto vedere con i suoi occhi la crescita della squadra costruita dal direttore sportivo Daniele Faggiano. Proprio con il presidente Milan, con l’amministratore delegato Umberto Pagano e con il ds strette di mano e più di una spiegazione sui calciatori in rosa.

Al termine della partita, con grande serenità, l’imprenditore di Palma Campania ha fatto capolino negli spogliatoi con le altre figure dirigenziali. La vittoria gli ha strappato un sorriso. Con qualche addetto ai lavori ha commentato la sfida per poi dirigersi dalla squadra e dal tecnico Raffaele.