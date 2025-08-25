Salernitana-Siracusa 1-0, Turati: «Prova stoica, ci è mancato soltanto il gol» «Siamo venuti qui con 10 calciatori, sono orgoglioso dei miei ragazzi»

Marco Turati, allenatore del Siracusa, ha commentato in conferenza stampa la prova disputata dai suoi calciatori all'Arechi contro la Salernitana. «Nonostante le grandi difficoltà per mettere insieme undici calciatori, i miei ragazzi hanno fatto tutto quello che gli avevo chiesto, c’è un po’ di delusione per non aver fatto risultato. Ma i ragazzi sono stati spavaldi, hanno avuto personalità, torno a casa felice», ha detto l'allenatore dei siciliani che non ha nascosto le difficoltà con cui il Siracusa è arrivato all'Arechi.

«È davvero difficile lavorare così, veniamo da una vittoria di campionato. Siamo ripartiti ma abbiamo perso per strada tantissimi calciatori. Abbiamo fatto un ritiro con pochi elementi, non è stato facile inculcare idee e mentalità alla squadra. Siamo venuti qui con 10 calciatori ma i miei ragazzi hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo. Solo così possiamo gettare le basi con qualcosa d’importante. Ho il rammarico di aver sprecato 4-5 palle gol. Nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione per Limonelli, era un rigore in movimento. Ci è mancata l’ultima stoccata. Ma l'occasione che mi rammarica di più è quella di Di Paolo, era un fondamentale su cui è migliorato tantissimo ma non è riuscito a fare gol. Oggi vederli fare questa prestazione a Salerno mi ha dato grandissima gioia, me li sono abbracciati forte perché meritano grandi soddisfazioni».

Sui granata: «La Salernitana ha ottimi calciatori, due anni fa sono venuto con la Fiorentina e c’era Legowski titolare. Hanno una rosa super, hanno grande fisicità e gamba, giocatori con esperienza clamorosa. Sono sicuro che sarà una delle contendenti al titolo finale insieme alle altre 3-4 squadre che sono state costruite per vincere».

Sull'impiego del FVS: «Per quanto riguarda la tecnologia sono stato sempre favorevole, l’unica cosa è che mi sono reso conto che si perde davvero tanto tempo, ne risente il gioco e lo spettacolo».