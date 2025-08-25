Salernitana-Siracusa 1-0, Raffaele: «Prestazione a sprazzi ma serviva vincere» Il tecnico: «Dobbiamo migliorare sulla continuità. Ci sono difficoltà ma c'è fame e impegno»

Giuseppe Raffaele ha commentato Salernitana-Siracusa 1-0: “Il risultato era fondamentale perché si parte con tre punti. C’è molto da migliorare ma lo sapevamo. Siamo soltanto all’inizio ma mi aspetto che questa squadra possa cambiare marcia già a Cosenza. Siamo strutturati fisicamente ma dobbiamo migliorare sotto il profilo fisico ma bisognava fare meglio tecnicamente e anche tatticamente. Non servono trovare alibi perché i punti sono pesanti ma ora dobbiamo accelerare anche perché, essendo una squadra nuova, dobbiamo velocizzare questo processo. Dove migliorare? Non dobbiamo fare errori come quello nella gestione della partita. Serve trovare con maggiore convinzione la gestione del risultato e della partita. Ci teniamo la vittoria ma dobbiamo migliorare, anche perché abbiamo un organico che è importante ma deve accelerare. Però niente è facile, nulla è scontato. Abbiamo reso al meglio, valutando anche dedizione e impegno. Questa è una vittoria pesante perchè ci dà energia, carica.

Cosa chiede alla squadra? Abbiamo messo in campo impegno, voglia di vincere, cercato la verticalizzazione anche contro una squadra che cercava tanto il fuorigioco. Ci sono mancate alcune letture ma dobbiamo essere più brillanti, cercando di avere maggiore convinzione e conoscenza. Ora dobbiamo cercare di migliorare nel fraseggio per far male con maggiore convinzione.

Legowski e Tongya? La situazione è semplice: è una questione tra società e calciatori. Decideranno loro quale sarà il rispettivo futuro. Chi mi ha dato disponibilità ci sarà, altrimenti chi ha chiesto la cessione non sarà disponibile.

Knezovic? La sua scelta è stata premiata. Non voglio alibi né giustificazione ma per onore della verità sia lui che Liguori sono arrivati due settimane fa. Ho preferito metterli dal primo minuto ma ora devo aumentare il loro ritmo partita anche attraverso le partite. Hanno una durata limitata ma volevo la loro qualità sin dall'inizio.

Fvs? Sugli episodi importanti è fondamentale ma mi auguro che vengano accorciati i tempi”.