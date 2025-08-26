Salernitana-Siracusa 1-0, Knezovic: «Qui per vincere, oggi ero io il rigorista» «Abbiamo fatto solo un passettino del percorso che ci aspetta»

Borna Knezovic, match winner di Salernitana-Siracusa, ha parlato in conferenza stampa. «Fisicamente sto abbastanza bene, mi sono allenato da un mese. Nello spogliatoio abbiamo deciso che oggi ero il rigorista, per le prossime vedremo perché comunque ci sono tanti calciatori con esperienza. Sono contento del mio primo gol tra i professionisti, abbiamo fatto un passettino del percorso che ci aspetta. La dedica è per una persona che stava vedendo la partita alla tv».

Sull'impatto con il calcio dei grandi: «Vengo da un campionato Primavera, devo vedere com'è giocare in uno stadio pieno, spero che la prossima partita lo stadio sarà pieno. Io a Sassuolo ho giocato trequartista, posso fare il play o la mezzala. Io voglio giocare in questa squadra, posso fare un po' tutti i ruoli, sarà il mister a scegliere».

E sulle ambizioni: «Tutta la squadra sa che qui c'è un progetto importante, ci sono ambizioni. Sappiamo cosa dobbiamo fare quest'anno».