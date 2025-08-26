Salernitana-Siracusa 1-0, Villa: "Vittoria preziosa, l'obiettivo è chiaro" L'esterno mancino: "Stiamo arrivando al top della condizione. Ora serve dare il massimo"

"Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo". Luca Villa ha commentato Salernitana-Siracusa 1-0 e non si nasconde, raccontando le ambizioni della squadra di puntare alla serie B: “Spero che l’ambizione personale possa essere quella collettiva. Sono qui per dare il massimo. Momento? Abbiamo tanto sul quale lavorare. Da domani cercheremo di migliorare gli errori in vista di una trasferta difficile. Serviva portare a casa anche se con sofferenza. Abbiamo affrontato un Siracusa organizzato, nonostante le poche risorse hanno fatto la loro partita. Dopo il gol ci siamo abbassati ma abbiamo sbagliato anche tante volte il colpo mortifero. Ora però conta lavorare, trovare l’intesa anche perché siamo nuovi, con un gioco diverso e con un allenatore che ci sta trasferendo la sua mentalità.

Momento? Fisicamente sto bene, non ho saltato un giorno di lavoro. Non mi sento al top ma ci stiamo arrivando piano piano. Ho caratteristiche di spinta ma mi sono impegnato anche difensivamente. L’importante è dare il massimo per la squadra, cercare di migliorare, spingere sull’acceleratore”.