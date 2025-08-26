Salernitana, saluta Martusciello: il tecnico risolve il contratto Il club granata dice addio all'allenatore ischitano

Restavano dieci mesi dell’accordo sancito la scorsa estate, quella indicata come della rifondazione e della ripartenza. Ed invece, dopo l’esonero e la retrocessione in serie C da spettatore, Giovanni Martusciello non è più un tesserato della Salernitana. Il tecnico ha anticipato la chiusura dell’accordo che lo legava fino al prossimo 30 giugno.

Nella nota si legge che “ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi di incarico da allenatore della prima squadra nello scorso campionato, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali”. In estate era stato ad un passo dall’Inter come vice di Chivu, poi il passo indietro dei nerazzurri.