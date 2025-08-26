Riapre "Casa Salernitana", in serata l'abbraccio tra calciatori e tifosi Presso lo store ufficiale del club un'iniziativa aperta ai supporters: presente una delegazione

Un appuntamento per rinsaldare l'unione fra club, squadra e tifoseria. Con una nota sui propri canali uffiicali, la Salernitana annuncia una novità per tutti i supporters: a partire dalle 19:00 di questa sera, martedì 26 agosto, il negozio “Casa Salernitana” di piazza Caduti Civili di Guerra, 2 (angolo Via Quaranta) a Salerno accoglierà una delegazione di calciatori e dirigenti granata per l’evento di riapertura, al quale sono invitati tutti i sostenitori ed appassionati della Bersagliera. Lo store era rimasto chiuso in estate per lavori di manutenzione e riapre con una piacevole novità.

I tifosi grandi e piccini potranno acquistare da subito tutti i prodotti della nuova collezione PUMA per Salernitana e trascorrere del tempo con i giocatori, che saranno a disposizione per foto ed autografi. Dopo il debutto a porte chiuse e un primo abbraccio prima dell'arrivo all'Arechi con la spinta degli ultras, una possibilità per i supporters granata per poter sentire il calore del proprio pubblico.