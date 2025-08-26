Cosenza, clima incandescente verso la Salernitana. Buscè: "Serve buonsenso" Il tecnico senza mezze misure: "Annata difficile, occorre l'aiuto di tutti"

Il pari con il Monopoli non è bastato in casa Cosenza a rasserenare gli animi. Il clima di contestazione contro la proprietà Guarascio non si spegne anzi, per la sfida di domenica sera con la Salernitana si va verso la diserzione dei gruppi organizzati. Una situazione non facile anche per l'allenatore Antonio Buscè. L'allenatore, alle prese con una prima parte di stagione, ha provato a lanciare messaggi di unione: "Cosenza è una piazza importante ma che sta pagando i malanni delle scorse stagioni - le parole del tecnico a LaC Tv -. Sarebbe bello trovare tranquillità nell’ambiente, nella società, tra i tifosi, la città e le istituzioni. Quando si lavora con serenità da tutte le parti, sicuramente si può fare qualcosa di importante. Quello che servirebbe ora è viaggiare tutti in un unica strada e affrontare un'annata difficile e un campionato difficile contro squadre importanti. Provo a fare quello che posso, da ultimo arrivato, ereditando una situazione non facile. Chi vuole andare via deve andare via, non si possono trattenere giocatori che non vogliono stare a Cosenza e chi viene quì deve lavorare per il Cosenza con passione, voglia e sacrificio".