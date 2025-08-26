Salernitana, emozione Golemic: "Brividi per il debutto, qui per vincere" Il difensore alla riapertura di Casa Salernitana: "Dietro questa squadra c'è un popolo"

Preferisce la seconda maglia Vladimir Golemic. Chissà che a Cosenza non venga accontentato. Per la prima trasferta della stagione della Salernitana, il difensore serbo vuole la riconferma nel cuore della difesa. Intanto si gode l'emozione di oltre 200 tifosi ad accogliere il centrale, così come i compagni di squadra Cabianca e Knezovic. “E’ bello vivere questi momenti con i tifosi. Siamo contenti di aver dato loro ieri sera una gioia con una vittoria che per noi era importantissima. Il ritorno in Italia? Ho i brividi ancora, ci tenevo tanto. Unico rammarico è stata l’assenza dei tifosi ma prima della sfida abbiamo ricevuto la carica degli ultras. Sarà più bello quando l’Arechi sarà pieno".

Golemic, dall'alto della sua esperienza, non si nasconde: "Sono qui dopo che il direttore Faggiano mi ha presentato il progetto. Tutti sappiamo cosa rappresento la Salernitana per la città e per questo popolo. Noi cercheremo sempre di trasmettere gioia e felicità attraverso le vittorie, cercando di fare tanta strada. Serie C? E’ un campionato strano, particolare. Prima viene l’atteggiamento, la cattiveria, la giusta voglia di vincere e poi vengono fuori le qualità. Sarà un campionato lungo ma dobbiamo pensare una partita alla volta. Gruppo? E’ un valore fondamentale, è la base sul quale si costruisce il successo. Serve mentalità, la giusta dedizione per costruire i successi”.