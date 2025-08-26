Salernitana, rispunta la tentazione Lescano: l'intreccio di mercato I granata a caccia di un nuovo rinforzo in attacco. Affare difficile ma Faggiano ci prova

Una tentazione. La Salernitana cerca l’attaccante per completare il pacchetto offensivo. I nomi sondati sono quelli di Castelli, in uscita dalla Virtus Entella, e Bianchi, attualmente svincolato. Nella testa del ds Daniele Faggiano però c’è la volontà di regalarsi un ultimo grande colpo. E il ritorno sarebbe all’idea originale: spingere per Facundo Lescano.

L’Avellino, dopo l’infortunio di Favilli (che si aggiunge ai problemi accusati da Chicco Patierno), va a caccia di un altro bomber e spinge per Pandolfi. Secondo Alfredo Pedullà, rappresenterebbe l’intreccio per liberare Lescano per il quale la Salernitana ha riattivato i contatti. Faggiano punta anche sul rapporto personale con il calciatore: fu lui a credere nel sudamericano portandolo al Parma.

L'operazione, però, è tutt'altro che agevole. Servirà innanzitutto un’offerta economica da capogiro per convincere l'Avellino - che a gennaio effettuò un investimento importante per prelevare il calciatore dal Trapani - a lasciar partire Lescano. Il bomber, tra l'altro, si è ambientato bene in Irpinia dove è subito diventato idolo della tifoseria. La proprietà biancoverde, inoltre, ha blindato Lescano già in passato. Però c’è una strada e la Salernitana vuole percorrerla fino in fondo per provare a chiudere con il botto il calciomercato.