Salernitana, divieto trasferta tifosi: seconda udienza al Tar

Secondo round. Questa mattina il Tar del Lazio discuterà in udienza il ricorso presentato dal Centro Coordinamento Salernitana Clubs contro la dura decisione del Viminale di vietare le trasferte per quattro mesi dopo le intemperanze a margine della gara di ritorno dei playout con la Sampdoria. A rappresentare il Ccsc gli avvocati Carlo Balbiani, Massimo Falci, Oreste Agosto.
Si tratta della seconda udienza dopo il rinvio dell'udienza dello scorso 20 agosto in seguito alla documentazione prodotta dal Ministero dell'Interno sulla fazione granata. I legali che rappresentano il Ccsc chiesero un aggiornamento per poter approfondire il dossier preparato dal Viminale. Oggi si ritorna in aula. Con il supporto della Federtifosi, il Ccsc proverà ad ottenere una sospensiva del provvedimento, mettendo così nel mirino la sfida con il Cosenza, segnata però dalla fortissima rivalità fra le due fazioni che potrebbe spingere il Viminale verso restrizioni in materia di ordine pubblico.