Salernitana, porte girevoli in mediana: Tascone aspetta, tentativo per Tessiore Il ds Faggiano alle prese però prima con le cessioni di Legowski e Maggiore

I segnali arrivati dal campo sono da registrare. Le difficoltà della Salernitana nella prima uscita di campionato con il Siracusa hanno fatto suonare qualche timido campanello d'allarme. Così come la necessità di dover ricorrere a Legowski per provare a sopperire all'assenza di pedine in mezzo al campo. Il polacco ha la valigia sul letto dall'estate e ora deve sciogliere i dubbi sulla sua futura destinazione. Il Pafos, che ieri ha festeggiato la storica qualificazione in Champions League, è pronta all'affondo. Sullo sfondo anche i tedeschi dell’Eintracht Braunschweig dopo il passo indietro del Norimberga. La cessione a titolo definitivo del polacco permetterebbe alla Salernitana di poter finamente abbracciare Mattia Tascone. Il mediano aspetta solo una chiamata per concretizzare il suo trasferimento in granata. Così come l'Audace Cerignola che, tenendo fede alla parola data al club granata, ha chiuso per l'arrivo di Vitale dalla Cavese in attesa che la Salernitana formalizzi la famosa offerta da 80mila euro.

Sondaggio per Tessiore

Porte girevoli ed incastri di mercato. Dopo Legowski, alla Salernitana resterebbe da piazzare come centrocampista Giulio Maggiore. Il mediano aspetta lo Spezia che però è bloccato dalla mancata uscita di Zurkowski. I giorni passano e per il centrocampista si aprono anche altre soluzioni. Come quella del Bari che, complici le difficoltà per Darboe, ha sondato nuovamente il ligure che non chiude la porta alla destinazione biancorossa. La Salernitana ragiona su un secondo ingresso e ha chiesto informazioni al Cittadella per Andrea Tessiore. Affare non semplice per il jolly di centrocampo, mezzala ma con buona predisposizione anche ad agire da trequartista. Sul calciatore però anche Sampdoria e Guidonia.