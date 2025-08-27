Salernitana, il destino di Tongya è da scrivere: pressing dalla B La Juve Stabia pronta a ritornare all'assalto, il club granata riflette

Un intreccio di mercato per provare a sbloccare anche l'addio di Franco Tongya. La Salernitana vuole salutare il suo numero 19. Il calciatore vuole ritornare in serie B ma al momento fa i conti con una sessione estiva fatta di timidi sondaggi e qualche interessamento. Il Pescara e il Cesena avevano chiesto informazioni prima di virare su altri obiettivi. La Juve Stabia nella scorsa settimana aveva provato il forcing per lo scuola Juventus ricevendo però in cambio la risposta del club granata: solo cessione a titolo definitivo senza prestito e alcuna contropartita tecnica (proposto senza fortuna l'ex Maistro).

Chissà che nelle prossime ore non possa esserci un altro affondo delle vespe, bramose di rafforzare il proprio reparto offensivo. Intanto, un segnale arriva anche da Palermo. Di Francesco ha accettato la destinazione Catanzaro e aprirebbe una porta anche alla soluzione Palermo. L'entourage proverà ad avere contatti con i rosanero. Il calciatore è a disposizione e ha manifestato la sua volontà di esserci sia con il Sorrento che con il Siracusa.