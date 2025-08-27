Salernitana, prima il campionato poi il mercato: i granata su Caporale Il centrale del Cosenza il primo obiettivo. Tutto è legato a Daniliuc

Alessandro Caporale resta il primo obiettivo per la difesa. La Salernitana vuole rafforzare il proprio pacchetto arretrato e guarda in casa Cosenza, prossimo avversario di campionato. L'umore dell'ambiente rossoblu è tutt'altro che sereno, con gli ultimi giorni di mercato che potrebbe regalare sorprese. Una di queste anche l'addio di Caporale, difensore mancini esperto che la Salernitana vuole per rimpolpare una batteria di difensori che in questo avvio di stagione ha sofferto e non poco. C'è da limare le distanze con i silani che verrebbero trattenere il calciatore fino alla sfida di domenica.

La Salernitana aspetta, sonda anche Dalle Mura e fa i conti con l'infortunio che fermerà Capuano, pilastro della Ternana. Per l'arrivo di un nuovo centrale però occorre salutare definitivamente Flavius Daniliuc. Faggiano e l'entourage del calciatore sono alla ricerca di una soluzione che metta tutti d'accordo. Si sonda l'estero alla luce delle difficoltà di trovare una soluzione convincente in Italia.