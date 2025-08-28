Salernitana-Atalanta Under 23, prende quota l'ipotesi rinvio: le ultime Gli orobici alle prese con le convocazioni in nazionale dei suoi giovani talenti. Rebus date

Salernitana-Atalanta Under 23, inizialmente in programma domenica 7 settembre alle ore 17:30, va verso il rinvio. Il motivo è legato alla convocazione in nazionale di diversi calciatori orobici e che potrebbero spingere la società bergamasca a sfruttare il jolly previsto nel regolamento e rinviare la sfida alla prima data utile con la rosa al completo. L'indiscrezione arriva da "Il Mattino", edizione di Salerno.

Il regolamento, per le sfide in programma nelle soste per le nazionali, recita: "Le società sportive che disputano le competizioni organizzate dalla Lega Pro, in caso di convocazione di tre o più calciatori per la Nazionale A, Under 21, Under 20 e Under 19, possono presentare istanza per lo spostamento d'ufficio di una gara del campionato Serie C e di Coppa Italia Serie C, a condizione che i calciatori non siano soggetti a squalifica oppure a inibizione e a patto che i calciatori selezionati, dalla data del rispettivo tesseramento per la società, abbiano già disputato almeno il 30% del tempo di gioco delle gare dalla stessa giocate nel Campionato Serie C".

Il rebus ora è legato su quando si potrebbe recuperare la sfida ad oggi ancora in programma per domenica 7 settembre. La possibilità concreta è di recuperarla nei giorni martedì 16 o mercoledì 17 settembre. La Salernitana si ritroverebbe però in un tour de force, con le sfide con Sorrento, Atalanta, Giugliano, Cerignola e Casarano in appena 15 giorni.