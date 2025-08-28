Salernitana, occhi in casa Avellino: Lescano il sogno, ipotesi Rocca Faggiano non molla l'idea Lescano, il mediano è in uscita dai lupi

Ipotesi di mercato. Sondaggi nel bel mezzo di un’ultima settimana della sessione estiva come sempre che viaggia all’impazzata, alla ricerca dell’occasione giusta per sistemare la propria rosa. La Salernitana ha diversi obiettivi da centrare nel rush finale di una finestra vissuta con l’accelerata iniziale e ora da condividere con il peso dei calciatori più rappresentativi ancora alla ricerca di una giusta collocazione.

Il grande sogno di Faggiano è regalarsi una quinta punta che non solo completi il reparto offensivo ma garantisca gol pesanti. Un timido tentativo per Facundo Lescano verrà fatto. L’argentino è un pupillo di Faggiano, che ad inizio estate aveva provato un affondo per la punta dei lupi ricevendo il “no” convinto degli irpini. Ora la partenza in salita in stagione e la ricerca di due attaccanti (tra cui Bianchi, nome sondato a lungo dalla Salernitana) potrebbe cambiare le carte in tavola. Affare difficilissimo ma la Bersagliera strizza l’occhio, scruta, aspetta.

E poi c’è anche da puntellare il centrocampo. Legowski e Maggiore saluteranno (la speranza è che possano arrivare opportunità che stuzzichino i due calciatori). Tascone è sull’uscio ma potrebbe arrivare un altro elemento in grado di innalzare il livello. Nuovo sondaggio per Michele Rocca, legato ai lupi fino al 2026, pronto a salutare. L'Avellino lo ha escluso dalla lista over. La Salernitana ci pensa.