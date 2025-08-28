Salernitana, contatti col Pescara per Tongya. Pista estera per Daniliuc In serie B si muovono diversi club per il numero 19. Per Daniliuc sospiri...Champions

Prima il mercato in uscita, poi la possibilità di completare la rosa. I movimenti della Salernitana in entrata sono legati a quelle che saranno le cessioni, fondamentali per liberare il monte ingaggi e permettere anche di svuotare la rosa e la lista over. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha fretta di chiudere le operazioni ma come ha più volte sottolineato non ha nessuna intenzione di regalare i cartellini dei calciatori.

Si cercano offerte che siano convincenti per il club ma anche per i calciatori. Per Franco Tongya, ad esempio, il club granata ha rispedito al mittente i tentativi di prestito ma anche l’opzione Juve Stabia che metteva sul tavolo come contropartita l’opzione Maistro. Nelle ultime ore nuovi contatti con il Pescara che propone la punta Tonin. La Salernitana ragiona, sarebbe più propensa a scambiare lo scuola Juventus con la mezzala Meazzi. Riflessioni in corso. La Juve Stabia resta forte sul calciatore, nel mirino anche di Cesena e Palermo.

Pesante invece l’impatto di Flavius Daniliuc sui conti granata. La Salernitana l’ha proposto alle neopromosse di serie A senza fortuna. Solo un timido sondaggio dall’Hellas Verona. Si prova a trovare una soluzione all’estero. Nelle ultime ore si è aperta una soluzione azera: il Qarabag, fresco di qualificazione in Champions League, ha sondato l’opportunità con gli agenti del calciatore. La cessione dell'austriaco permetterebbe alla Salernitana di affondare il colpo per il nuovo difensore. Occhi in casa Cosenza: Caporale è il preferito, Dalle Mura insegue.