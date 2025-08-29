Salernitana, l’Avellino detta le regole per Lescano: "Serve offerta da capogiro" L'attaccante è il sogno del ds Faggiano ma le cifre sono da top-player

Un sogno di fine mercato. Un obiettivo quasi impossibile. La Salernitana nei giorni scorsi ha riattivato i contatti con l’entourage di Facundo Lescano per capire la fattibilità della trattativa. Il direttore sportivo Daniele Faggiano aveva inserito il sudamericano tra i primi della lista fin dal suo arrivo come uomo mercato granata. A stopparlo ci aveva pensato l’Avellino che lo aveva reso incedibile dopo l’investimento monstre dello scorso gennaio. Due mesi dopo è cambiato lo status del calciatore, non più incedibile, ma non le richieste. “Serve un’offerta da capogiro”, le parole del ds Aiello nel corso dell'edizione 2025 del memorial "Dino Gasparro" con l'abbraccio della Curva Sud con l'US Avellino nella serata di ieri a Picarelli.

L’uomo mercato ha poi confermato l’interesse della Salernitana ma anche confermato la linea per la punta sudamericana: “C'è stata una società che ha avanzato un interesse. Per noi è stato ed è qui con noi. È chiaro che parliamo di calcio. Per calcio intendo che se ti arriva un'offerta importante e irrinunciabile, tutti possono uscire per offerte irrinunciabili. Lescano non è assolutamente in uscita, sta con qui, però può succedere di tutto".