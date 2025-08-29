Salernitana, rebus uscite: Tongya apre all'addio, Daniliuc chiude e aspetta L'ala verso la Turchia, l'austriaco fa muro. Restano da definire i destini di Maggiore e Legowski

Tutto sulla sirena. Il mercato della Salernitana rischia di restare ancorato per l'ennesima volta a quelle che saranno le operazioni in uscita. Mentre Daniele Faggiano ha già impostato da settimane alcuni colpi in entrata (bloccati Quirini e Tascone), per il club granata tutto però è legato alle cessioni che proprio non si sbloccano. Uno spiraglio si è aperto nella serata di ieri per Franco Tongya. Il numero 19 della Salernitana è vicino all'ipotesi del Gençlerbirligi Ankara. Affare in prestito con diritto di riscatto con il calciatore che appare tentato dalla possibilità di provare una nuova esperienza estera. Sullo sfondo restano le ipotesi Juve Stabia e Pescara, con gli abruzzesi che hanno proposto anche uno scambio con la punta Tonin, calciatore che piace a Raffaele, mentre Faggiano è più orientato sulla mezzala Meazzi.

Rebus Daniliuc

Uno dei casi di mercato da seguire fino alla fine resta quello di Flavius Daniliuc. L'austriaco, dopo i netti rifiuti a Pescara e Catanzaro in serie B, ed aver atteso invano un'opportunità in serie A ora glissa anche sulle destinazioni estere. Nelle ultime ore si era fatto sotto con convinzione il Qarabaq, squadra azera che affronterà il Napoli in Champions League. Nulla di fatto. Si attende una chiamata o dall'Inghilterra o dalla Germania, con il difensore che intanto ha già perso il treno della nazionale. Solo l'addio potrebbe consentire a Faggiano di investire nel pacchetto arretrato.

Maggiore e Legowski sull'uscio

In mezzo al campo tutto ruota intorno a Giulio Maggiore e Mateusz Legowski. Il centrocampista ligure vuole coronare la sua ambizione di rivestire la maglia dello Spezia ma tutto è bloccato dalle difficoltà in uscita del club bianconero che chiede un sacrificio sia al calciatore che alla società granata. Sullo sfondo il Bari e il Palermo. Per Legowski invece resta in piedi l'ipotesi dei ciprioti del Pafos. In giornata è attesa una svolta, con il polacco che tiene aperta anche l'ipotesi di un trasferimento nella serie B della Germania.