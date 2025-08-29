Salernitana, querelle Inglese: il bomber glissa, il club non apre all'addio Brescia e Catania tentano il capitano granata. E il bomber si trincera dietro un: "Non so niente"

"Siamo nel bel mezzo del mercato e nel mondo del calcio si sa: con offerte importanti tutto può cambiare". Il ritornello che accompagna le voci di tutti i direttori sportivi fa breccia anche in casa Salernitana. Copia e incolla di quanto pronunciato ieri dal ds dell'Avellino, Mario Aiello e ripetuto questa mattina da Daniele Faggiano. Destini che s'intrecciano quelli di Facundo Lescano e a sorpresa di Roberto Inglese. Nelle ultime ore si è mosso l'Union Brescia che sta tentando l'attaccante, primo rinforzo del nuovo corso targato Faggiano. E da Catania si mormora di un sondaggio del procuratore per un clamoroso ritorno in Sicilia di Inglese. Elementi che creano non pochi scricchiolii.

L'attaccante, infatti, è stato fin qui il colpo più importante della rinascita granata, con tanto di fascia di capitano assegnatagli dal gruppo. L'inizio in sordina, nonostante il gol con il Sorrento, e qualche riflessione hanno lasciato spazio ad una possibilità clamorosa di addio. Da quanto filtra, non ci sarebbero frizioni tra attaccante e società. Il numero nove si è allenato regolarmente questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy e, salvo clamorosi colpi di scena, guiderà l'attacco della Salernitana a Cosenza. "Non so niente, penso solo ad allenarmi e a giocare", le parole stringate pronunciate all'uscita dal Centro Sportivo Mary Rosy.

Poi le strade infinite del mercato sanno cancellare come acqua su sabbia indicazioni e valutazioni. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha blindato il suo capitano: "Inglese non è in vendita e non lascia la Salernitana - la dichiarazione dell'uomo mercato -. Se poi dovesse arrivarci un'offerta milionaria allora tutto potrebbe cambiare. Vale per noi, vale per tutti". La Salernitana conta di trattenere Inglese. La palla ora passa al calciatore.