Salernitana, Garritano carica il Cosenza: "Vincere per rilanciarci" Il centrocampista: "Serve uno slancio mentale dopo la retrocessione dello scorso anno"

Voglia di ripartire. Il Cosenza aspetta la Salernitana e cerca un successo prestigioso per lanciare un messaggio forte ad un ambiente dilaniato dalle tensioni nei confronti del patron Guarascio. Alle colonne della "Gazzetta del Sud" Luca Garritano ha provato a lanciare un messaggio d'unione in vista di un posticipo durissimo contro la Bersagliera. "Domenica sera affrontiamo un altro avversario complicato - le parole di uno dei pilastri di mister Buscè -. La Salernitana ha investito molto sul mercato ma noi ci teniamo a vincere. Abbiamo bisogno dei tre punti per trovare uno slancio mentale. Ne ha bisogno soprattutto chi era qui già nella passata stagione. Abbiamo vissuto un’annata complicata. Attraverso il lavoro ritengo che alla fine si possano raggiungere buoni risultati. Questo gruppo è sempre disposto al sacrificio. Ognuno di noi non disdegna una corsa in più per aiutare il compagno. Questo è un aspetto da tenere in considerazione".