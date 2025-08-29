Ex Salernitana, Amatucci e Raimondo ritrovano la maglia dell'Italia Under 21 Il mediano e la punta risponderanno alla chiamata del neo ct Baldini

L’avevano sognata ed agognata con la maglia della Salernitana. Lorenzo Amatucci e Antonio Raimondo ritrovano la maglia dell’Italia Under 21. Il centrocampista, di proprietà della Fiorentina ed in prestito al Las Palmas, e la punta, di proprietà del Bologna e ora in forza al Frosinone, sono stati inseriti nella lista dei convocati del ct Silvio Baldini. Settanta giorni dopo il ko ai Quarti di finale con la Germania nell’Europeo 2025, la Nazionale Under 21 si prepara a tornare in campo: appuntamento domenica al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista delle prime due gare delle Qualificazioni all’Europeo 2027, venerdì 5 settembre con il Montenegro alla Spezia e quattro giorni dopo con la Macedonia del Nord a Bitola.