Salernitana, Tongya si avvicina alla Turchia. E c'è una svolta per Daniliuc L'esterno pronto a trasferirsi al Genclerbirligi. Sul difensore piomba una squadra svizzera

Il mercato in entrata della Salernitana potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Dopo un'estate di patimenti e di attesa per le cessioni dei big da realizzare per motivi di lista ed economici, il club granata ora è vicino a salutare due calciatore. Il primo è Franco Tongya, ad un passo dal Genclerbirligi Ankara. La squadra turca ha piazzato nella giornata di ieri l'accelerata vincente con affare impostato e documenti in fase di preparazione. Anche il calciatore, dopo aver ricevuto proposte da Pescara e Juve Stabia rispedite al mittente dal club, ha aperto alla destinazione turca. La Salernitana non recupererà l'investimento da oltre mezzo milione di euro realizzato la scorsa estate per strapparlo all'Odense e riportare l'esterno in Italia ma ora fa spazio ad un nuovo arrivo.

Daniliuc verso l'addio

E anche per Flavius Daniliuc la telenovela mercato è arrivata ad uno snodo cruciale. Dopo il "no" agli azeri del Qarabaq, rifiutando anche la possibilità di poter militare in Champions League, e declinando le proposte di Catanzaro e Pescara in serie B, ieri per l'austriaco è arrivato un sondaggio del Pisa ma soprattutto una proposta dal Basilea. Gli svizzeri sono in vantaggio e sono soluzione gradita al calciatore. Sullo sfondo anche il Servette degli ex Bronn e Njoh. La Salernitana spera però di poter chiudere l'affare, a titolo definitivo nel nome del contratto in scadenza nel 2026, termine del quadriennale firmato nel 2022 quando il club granata spese cinque milioni di euro per strapparlo al Nizza.

Rebus Maggiore e Legowski

Stessa natura contrattuale che lega Giulio Maggiore alla Salernitana. Ieri il Bari si era rifatto timidamente sotto per il mediano ligure. La chiusura in serata dell'affare Darboe ora fa perdere consistenza alla pista pugliese. Resta il sogno Spezia, frenato però dalla difficoltà nel cedere Zurkowski. Si spingerà ad oltranza per accontentare il calciatore. Infine Legowski, con Pafos e Braunschweig restano alla finestra.