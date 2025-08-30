Salernitana, si sblocca il mercato: Quirini e Tascone i prossimi innesti Rush finale con Faggiano che vuole rinforzare tutti i reparti

Ettore Quirini e Mattia Tascone sono ad un passo dall'essere i prossimi due rinforzi della Salernitana. Le trattative per i due calciatori avranno un'accelerata importante nelle prossime ore, con il club granata pronto ad accogliere sia l'esterno destro che il mediano. Per Quirini l'accordo con il calciatore è stato trovato già nelle scorse settimane. Il nodo era legato alla formula, con il Milan che aveva chiesto un indennizzo per cedere il classe 2003, arrivato lo scorso gennaio dalla Lucchese. La Salernitana è pronta ad investire sul ragazzo e va verso l'acquisizione del cartellino a titolo definitivo. Nell'idea tattica di Raffaele rappresenterebbe il nuovo laterale destro, con Cabianca pronto ad arretrare il proprio raggio d'azione ed agire da difensore.

Per Mattia Tascone invece la telenovela di mercato è finalmente agli sgoccioli. Il calciatore aspetta il via libera ormai da inizio agosto, quando chiese al Cerignola la cessione alla Salernitana per vestire la maglia granata e ricongiungersi all'ex Raffaele. I pugliesi attendono l'offerta da 80mila euro promessa verbalmente ma non ancora pervenuta alla società gialloblu per dare il proprio semaforo verde all'affare. Tascone firmerà un biennale con opzione per la terza stagione.

Nell'idea di Faggiano però c'è il desiderio di rinforzare difesa e attacco. La possibile uscita di Daniliuc libererebbe la casella per un nuovo arrivo. La Salernitana busserà alla porta del Cosenza per il cartellino di Caporale, centrale pronto a dire addio ai rossoblu. I silani però chiedono un indennizzo da oltre 100mila euro. Per l'attacco invece il valzer delle punte è pronto a partire: dopo il sorpasso dell'Avellino per Biasci, il sogno di Faggiano resta Lescano. Pista complicatissima. Più facile arrivare a Bianchi, che però da svincolato aspetterà la serie B prima di sciolgiere le riserve, così come a Bruzzaniti. E una doppia cessione di Maggiore e Legowski consentirebbe anche un'altra operazione a centrocampo: piace Rocca, fuori dai radar nell'Avellino.