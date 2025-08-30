Cosenza-Salernitana, i convocati di Raffaele: torna Anastasio, c'è Tongya Nella lista dei 23 fuori Daniliuc e Maggiore

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, il tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele ha convocato 23 calciatori per la sfida in programma domani sera allo stadio San Vito – Gigi Marulla (ore 21) contro il Cosenza, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Regolarmente in lista il capitano Inglese dopo i sussulti delle scorse ore. Nella lista spicca la presenza di Franco Tongya, segnale di una trattativa per la sua cessione che ha subito una frenata. Presente anche Legowski. Fuori invece per la seconda volta di fila Maggiore e Daniliuc.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 42 Gisondi;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 39 Iervolino, 45 Di Vico, 99 Legowski;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 19 Tongya, 70 Boncori.