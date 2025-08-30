Cosenza-Salernitana, Raffaele: "Dare il massimo con un'ottima prestazione" Il tecnico al sito del club: "Crescere di partita in partita. Vogliamo dare una gioia ai tifosi"

Giuseppe Raffaele affida il proprio pensiero prepartita in vista di Cosenza-Salernitana. Con un mercato ancora in fase di definizione, il tecnico granata preferisce destinare tutte le sue energie alla preparazione di una sfida delicata come quella del San Vito-Marulla. Contro una squadra con esperienza e con elementi della scorsa serie B, in un ambiente tutt'altro che sereno, servirà una Bersagliera di carattere per imporsi in Calabria: "Siamo ad inizio stagione, l’obiettivo è quello di crescere ancora di partita in partita. Affrontiamo un avversario di livello come il Cosenza, che ha una squadra forte. Dobbiamo cercare di dare il massimo per fare un’ottima prestazione. Sicuramente questa settimana in più di lavoro è stata proficua, penso che ne trarremo beneficio nei prossimi 90′. Ritroviamo anche Anastasio dopo la squalifica, un giocatore che può darci qualche soluzione diversa”, il pensiero al sito del club.

La chiosa di Raffaele è per la tifoseria: “Abbiamo disputato due partite interne senza pubblico, ora i nostri supporters non potranno venire in trasferta. Il fatto di non poterli avere al nostro seguito ci dispiace davvero molto. Speriamo che possano essere con noi fuori casa il prima possibile ed aspettiamo la prossima casalinga per vederli finalmente sugli spalti. Nel frattempo, già domani proveremo a regalare loro una gioia”.