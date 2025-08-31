Cosenza-Salernitana, le probabili formazioni: Raffaele cambia una pedina Esame probante nella tana dei lupi per i granata. Raffaele vuole risposte

Esame nella tana dei lupi. La Salernitana lascia l'Arechi e per la prima volta sotto la gestione Raffaele si svela in trasferta. Il test è di quelli probanti. Perchè il Cosenza, seppur in un momento di crisi vera, dilaniato dalle tensioni interne e con la rottura tra club e tifoseria, è squadra ostica, esperta, costruita sui pilastri dell'organico che lo scorso anno al pari dei granata ha salutato la serie B. Un'insidia in più, in un San Vito-Marulla desolatamente vuoto, che obbligherà la Bersagliera a rimboccarsi le maniche, calarsi con spirito e mentalità per la prima volta nelle difficoltà di un campionato da vincere con testa, abnegazione e concentrazione. Anche sacrificando un pizzico di tecnica e qualità.

Le scelte granata

Raffaele sa come si fa e, forte dello status di favorita del campionato, ora pretende rispsote dalla sua squadra. Dopo la sfida con il Siracusa, felice a metà per il risultato e non per la continuità di prestazione, aveva chiesto progressi. La trasferta in Calabria può rappresentare un banco di prova importante, sia sotto il profilo del gioco ma ancor di più per quello che sarà l'atteggiamento della squadra granata. Il tecnico vuole dare continuità e si appresta a riproporre dieci-undicesimi della formazione che ha battuto il Siracusa. Davanti a Donnarumma, rienterà Anastasio. Matino è in vantaggio su Coppolaro per completare il terzetto difensivo imperniato sul roccioso Golemic. In mezzo al campo, Capomaggio guarderà le spalle a De Boer e Knezovic. Sulle corsie ci saranno Cabianca e Villa. Davanti, nessuna influenza sulla voci legate ad Inglese: il capitano guiderà l'attacco con al suo fianco Liguori.

COSENZA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

COSENZA (3-5-2): Vettorel; D’Orazio, Caporale, Dalle Mura; Cimino, Kouan, Garritano, Ragone, Cannavò; Florenzi, Mazzocchi.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Capomaggio, Knezovic, Villa; Liguori, Inglese.