Salernitana, Daniliuc al Basilea: sull’uscio Quirini e Tascone Il difensore dice addio dopo tre anni tra alti e bassi. Faggiano sistema fascia destra e mediana

La Salernitana saluta Flavius Daniliuc. Il difensore austriaco è pronto a raggiungere la Svizzera per le visite mediche di rito e firma sul contratto triennale che lo legherà al Basilea. Il blitz nella giornata di venerdì della società elvetica è stato quello vincente. Affare fatto con la Salernitana, con indennizzo al club che si aggira al di sotto del milione di euro. Lontanissima la valutazione di ben cinque milioni di euro che appena tre anni fa servirono per convincere il Nizza a lasciar partire l’allora difensore dell’Austria Under 21. Diverse le dinamiche di mercato, con il calciatore in scadenza nel prossimo giugno e con la valigia sul letto praticamente da due stagioni.

Un capitolo amaro, chiuso con una cessione che in questo momento però è ossigeno per la Salernitana e permetterà al direttore sportivo Daniele Faggiano di poter sbloccare nella giornata di domani gli arrivi di Ettore Quirini e Mattia Tascone. L’esterno arriverà a titolo definitivo dal Milan e sarà la nuova freccia sulla corsia destra, con Cabianca che all’occorrenza potrà anche retrocedere sulla linea difensiva per dare velocità e dinamismo al pacchetto arretrato.

Per Tascone si chiude invece una lunga telenovela di mercato, iniziata negli ultimi giorni di luglio e rimasta in standby per un intero mese. Il Cerignola ha l’accordo sulla parola con il club granata per un trasferimento a titolo definitivo sugli 80mila euro complessivi per il cartellino del classe 2000. Il napoletano aspetta solo la chiamata per raggiungere Salerno. Domani è attesa l’ufficialità.