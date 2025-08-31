Salernitana, la Curva Sud Siberiano annuncia: "Assenti con l'Atalanta Under 23" Una lunga nota polemica annuncia la diserzione: "Non sottostiamo a questa politica del calcio"

Noi diciamo no alle squadre B". La Curva Sud Siberiano annuncia la sua diserzione per la sfida con l'Atalanta Under 23. "Qualunque sarà la data non ci saremo", l'annuncio in una lunga nota del cuore pulsante del tifo della Salernitana: "Il vero problema del calcio italiano non è la pirateria, ma chi lo gestisce". Duro l'attacco a Gabriele a Gravina: "La Lega ha speso energie e risorse per campagne contro la pirateria, ma intanto continua a ignorare i veri mali del nostro calcio:

- introduzione delle squadre B nei campionati professionistici,

- scelte scellerate che penalizzano tifosi e club storici.

A noi appare più che lampante e, sotto gli occhi di tutti, che, ancora una volta, chi gestisce il carrozzone calcio italiano ( personaggi squallidi, faccendieri e senza scrupolo alcuno), vuole distruggere le categorie minori soffocare società storiche, quelle società che rappresentano le comunità e il cuore di un calcio che non deve rappresentare il potere economico ma l'anima nobile del gioco del pallone.

Noi non vogliamo sottostare a questo modo di agire e non vogliamo certo stare a guardarli mentre distruggono la nostra passione.

Antesegnanti alla lotta contro la multiproprietà e da sempre schierati a difesa dei principi di uno sport basato sulla sostenibilità economica e che rappresenti il popolo. Perché il calcio appartiene alla gente e non a una élite milionaria e strafottente.Gente che, a ben pensarci, è il motore di tutto. Non “clienti paganti” ma fulcro e parte integrante della storia e del destino di una squadra che rappresenta una comunità.

Le squadre B non rappresentano la soluzione dei problemi del calcio italiano né, tantomeno, servono a valorizzare i giovani ma servono solo come parcheggio di giocatori in esubero alle “prime squadre” e per generare plusvalenze fittizie che vanno ad alimentare quel calcio marcio che noi vogliamo combattere.

STATE CANCELLANDO GRANDI PIAZZE ULTRAS E STORICHE REALTÀ PER FAR POSTO ALL' UNDER 23. NOI NON CI STIAMO".