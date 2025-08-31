Cosenza-Salernitana 1-2,Raffaele: "Vittoria pesante! Mercato? Società ambiziosa" Il tecnico: "Partita di grande spessore, step importante di crescita". Su Inglese: "Un campione"

Giuseppe Raffaele ha commentato Cosenza-Salernitana 1-2 in mixed zone: “Abbiamo fatto una partita di grande spessore, accettando la parità numerica in alcuni momenti. Abbiamo creato e siamo stati abili nel vincere una gara non facile, perdendo Cabianca prima della partita, poi Achik e Villa out per infortunio. Però tutti hanno dimostrato volontà di lasciare il segno. E’ uno step importante sotto la voglia di vincere, di soffrire, di essere disposti a tutto. Ora serve continuare a migliorare sotto il profilo del gioco ma sotto l’aspetto mentale siamo stati stoici e penso a Golemic e Matino che hanno resistito straordinariamente. Credo che questa vittoria ci darà slancio per essere convinti nelle nostre potenzialità".

"Inglese campione vero"

Il tecnico si è soffermato poi su Roberto Inglese, match winner determinante con la sua zuccata che ha permesso di spezzare l'equilibrio. "Parliamo di un calciatore e di una persona straordinaria. Ha un’umiltà difficile da trovare. Sono contento per lui, ha dimostrato di essere un vero capitano. E poi ha finalizzato alla grande l’occasione. Le voci? Possono influenzare con il mercato aperto tutto è possibile. Abbiamo dato una grande risposta. Ora dobbiamo continuare a lavorare".

Il gong del mercato

Il mercato agli sgoccioli. La Salernitana e Raffaele aspettano rinforzi. Il tecnico è molto diretto: "Credo che domani si metterà la parola fine e si valuterà. Il direttore è a Milano, la società è ambiziosa. Da martedì tireremo le somme. Abbiamo un gruppo forte e con un lavoro che sarà finalizzato”.