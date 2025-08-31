Cosenza-Salernitana 1-2, De Boer: "Siamo squadra forte, qui per andare in B" Il mediano: "La società è ambiziosa, ho scelto Salerno perchè è speciale"

L'assist per il gol di Inglese. Ma anche una prestazione fatta di qualità, geometrie e di sostanza. Kees De Boer s'illumina ed è protagonista nel successo della Salernitana sul Cosenza. "Vittoria pesante contro un avversario difficile - le parole del mediano in mixed zone -. Stiamo facendo tanto, lavorando bene, creando un gruppo importante. Ora mi sento bene, sto accrescendo la mia condizione. Infatti da mezzala provo a fare i movimenti che mi richiede il mister, giocando anche più in avanti e cercando di far girare il pallone. Sono felice per l’assist e per un gol pesante".

In estate la scelta di accettare la Salernitana: "Avevo varie opzioni anche in serie B ma per me la Salernitana e la sua gente sono una realtà forte in Italia. Hanno un progetto importante, vogliono andare in cadetteria ed è il nostro obiettivo. Sono qui per vincere. Ora è presto ma stiamo migliorando e penso che siamo una squadra forte. Che centrocampo formate? Siamo un gruppo unito, c’è grande legame con tutti. Il mister Raffaele è molto meticoloso, con idee chiare e molto attento alla tattica. Sappiamo che dobbiamo migliorare ma siamo solo alla seconda partita e sono sicuro che andrà meglio nelle prossime sfide”.