Cosenza-Salernitana 1-2, Buscè: «Abbiamo fatto la partita contro una big» Il tecnico dei calabresi: «Non ricordo parate del nostro portiere, peccato per gli errori»

«La squadra ha retto fino a che ha potuto, non mi ricordo in cento minuti qualche parata del nostro portiere. Ricordo un mezzo cross che è passato tra tante gambe e forse con qualche posizione irregolare ed un mezzo cross nella ripresa da cui è nato il vantaggio della Salernitana. Sul 2-1 la stazza fisica ha fatto la differenza. La Salernitana non mi sembra abbia fatto la partita. Loro hanno la fortuna di poter contare su due formazioni, hanno l’imbarazzo della scelta. Io sinceramente sono felice della prestazione dei miei ragazzi contro una squadra che è costruita per arrivare tra le prime tre in classifica». Così Antonio Buscè, tecnico del Cosenza, ha commentato la prestazione dei silani nel match perso 2-1 contro la Salernitana.

«Da parte nostra c’è rammarico per gli errori commessi sotto porta nei momenti clou della partita. Per il resto abbiamo fatto una buona partita, gettando il cuore oltre l'ostacolo. E l’esultanza della Salernitana a fine partita fa capire che hanno conquistato una vittoria sofferta. Il Cosenza non ha mai perso l’equilibrio, anche sul 2-1 non abbiamo preso contropiedi e siamo rimasti in partita fino alla fine».

Sulle condizioni del terreno di gioco: «Abbiamo un campo di gioco in condizioni precarie, ma questo condanna entrambe le squadre. Credo che prenderanno dei provvedimenti, nel secondo tempo la palla rimbalzava male».