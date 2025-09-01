Salernitana, Faggiano a Milano: ultimo giorno infuocato di mercato Si lavora su più fronti: il ds vuole chiudere le cessioni e prepara un poker di arrivi

Un rinforzo per reparto. Il compito che attende Daniele Faggiano fino alle 20 di questa sera è imponente. La Salernitana va completata. Lo ha detto tra le righe anche Giuseppe Raffaele, felice dopo il successo con il Cosenza ma anche costretto a fare i conti con una coperta cortissima. “La società è ambiziosa”, le parole del tecnico. Un messaggio forte, diretto, senza troppi giri di parole. La lista degli acquisti annovera Ettore Quirini e Mattia Tascone. Entrambi sono ormai in predicato di diventare calciatori della Salernitana da settimane. Quirini arriverà dal Milan, Tascone è da un mese bloccato al Ceringola. Oggi sarà il giorno dei “sì”.

Fermento in uscita

La Salernitana però è legata sempre al tema uscite. Daniliuc è in Svizzera per le visite mediche che sbloccheranno il suo trasferimento al Basilea per poco più di mezzo milione di euro. Maggiore è nel mirino dell’Avellino, con Faggiano che punta uno fra Enrici e Rocca. Legowski ha sirene dalla B e dall’estero. Per Tongya c’è l’opzione Turchia ma senza fretta, con il mercato che chiude il prossimo 12 settembre.

I rinforzi in entrata

Alla Salernitana serve un centrale di piede mancino. Caporale del Cosenza ieri è stato solido, nonostante qualche passaggio a vuoto. I silani per far partire il difensore chiedono oltre 100mila euro. In caso di doppio addio in mediana di Legowski e Maggiore si pensa ad un altro mediano: svanito Duca, occhi sul giovane Monticelli. E poi c’è il nodo quinto attaccante. Bianchi ha scelto l’Empoli. La Salernitana ha intensificato i contatti con il Pineto per Bruzzaniti, seguito anche dal Benevento. Sullo sfondo le tentazioni Lescano e Tumminello.