Salernitana-Atalanta Under 23, si va verso il rinvio: le ultime Gli orobici hanno già preallertato la Serie C per le convocazioni in nazionale dei nerazzurri

Niente ritorno all'Arechi con il calore del proprio pubblico, seppur con lo sciopero del tifo annunciato ieri dalla Curva Sud Siberiano. Salernitana-Atalanta Under 23 va verso il cambio data. La sfida, inizialmente in programma domenica, potrebbe cambiare giorno e orario. Nela giornata di ieri, il club orobico avrebbe preallertato la Serie C sulla possibilità di disputare la sfida dell'Arechi dopo la finestra di calendario destinata a Fifa e Uefa a causa delle convocazioni arrivate per i giovanissimi del vivaio bergamasco. Il regolamento concede questa possibilità a dieci giorni dalla gara in caso di almeno tre giocatori impegnati in nazionali e che abbiano disputato almeno il 30% del minutaggio totale. In giornata è attesa la decisione ufficiale. Si va verso il rinvio verosimilmente a mercoledì 17 settembre alle ore 21:00. Sarebbe questa la finestra indicata dalla Serie C per il recupero di Salernitana-Atalanta Under 23.