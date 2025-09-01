Salernitana-Atalanta Under 23, arriva l'ufficialità sul rinvio La sfida si disputerà mercoledì 17 settembre

La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.1/DIV del 31.07.2025, ha rinviato Salernitana-Atalanta Under 23 alle ore 20 di mercoledì 17 settembre.

La terza giornata dunque cambia collocazione. Le convocazioni per le nazionali dei calciatori orobici ha spinto la società bergamasca a chiedere alla Serie C il posticipo della sfida dopo la finestra di calendario destinata a Fifa e Uefa. Il regolamento concede questa possibilità a dieci giorni dalla gara in caso di almeno tre giocatori impegnati in nazionali e che abbiano disputato almeno il 30% del minutaggio totale.