Salernitana, sorpasso sul Catania per Frascatore dell'Avellino Il difensore è in uscita. I lupi sondano Maggiore

La Salernitana e l'Avellino trattano per un possibile scambio di mercato. Il club granata ha in pugno Paolo Frascatore. Il difensore classe 1992 è in uscita dai lupi, messo fuori lista in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi, gli irpini avevano chiuso la trattativa con il Catania, alle prese però con uno standby legato alla lista over. Il club granata si è inserito nelle scorse ore e, dopo aver sondato Enrici, ha deciso di affondare portandosi in vantaggio. L'Avellino è pronto a dare il via libera e continua ad adocchiare Giulio Maggiore, calciatore in scadenza e che la Salernitana vuole cedere per sbloccare l'arrivo di Tascone.