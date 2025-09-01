Salernitana, addio Daniliuc: è un nuovo calciatore del Basilea Il difensore dice addio dopo tre anni. L'austriaco: "Non vedo l'ora di vestire questi colori"

La Salernitana dice addio a Flavius Daniliuc. Dopo tre stagioni, il difensore austriaco si separa dal club granata. Il calciatore passa al Basilea, club elvetico, da oggi nuova squadra dell'ex Nizza. Nel comunicato ufficiale si legge che il calciatore ha firmato un contratto triennale: "Alto 1,88 metri, il viennese ha seguito un programma di allenamento di altissimo livello: passando per il Rapid Vienna e il Real Madrid, il suo percorso lo ha portato alle giovanili del Bayern Monaco. Nell'estate del 2020, si è finalmente trasferito in prima squadra all'OGC Nizza, compiendo così il salto definitivo nel calcio professionistico.

Dopo due anni in Francia, Daniliuc si è trasferito alla Salernitana, in Italia, dove militava ancora in Serie A, che lo ha poi ceduto in prestito al Salisburgo e all'Hellas Verona. Ad oggi, il versatile difensore ha già collezionato 119 presenze ufficiali tra Serie A, Ligue 1 e Bundesliga austriaca.

Il direttore sportivo Daniel Stucki è entusiasta: "Con Flavius ??Daniliuc acquisiamo un giocatore che, nonostante abbia solo 24 anni, porta con sé una grande esperienza maturata in diversi campionati di alto livello. Ha ricevuto un'ottima formazione in gioventù e può rafforzare la nostra difesa in diverse posizioni, anche se il suo ruolo principale sarà chiaramente quello di centro della difesa".

Le parole di Flavius ????Daniliuc: "Sono molto felice di essere ora all'FCB e di aiutare il club a difendere i titoli della scorsa stagione. Farò tutto il possibile per garantire che l'FC Basel rimanga dove merita. Descriverei i miei maggiori punti di forza nel contrasto, nell'apertura della partita e nella mia mentalità. Non vedo l'ora di giocare allo Joggeli per la prima volta: ho sentito molto parlare della fantastica atmosfera di questo stadio."