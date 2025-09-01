Mateusz Legowski saluta la Salernitana. Il centrocampista polacco dice addio al club granata dopo due stagioni tribolate. Il mediano polacco però ha scelto di risolvere il contratto che lo legava alla Bersagliera. Una mossa a sorpresa, nonostante le sirene di mercato in corso. Una decisione che permetterà al centrocampista di poter trovare squadra senza il vincolo della deadline del mercato. Legowski saluta dopo 33 presenze senza gol e lo status di un giovane talento mai esploso.
Salernitana, saluta Legowski: novità nella formula
Il polacco dice addio prima della chiusura del mercato
