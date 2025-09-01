Salernitana, operazione rivoluzione completata: risoluzione per Maggiore Dopo tre anni Maggiore dice addio alla squadra granata

Giulio Maggiore e la Salernitana si dicono addio. Non senza rimpianti, non senza rimorsi. Uno degli acquisti più onerosi dell'estate 2022 saluta risolvendo il contratto con la Bersagliera. Un matrimonio con pochi alti e tantissimi bassi, con il calciatore praticamente dall'intera estate con la valigia sul letto. Ora l'addio, con il calciatore che ha risolto il contratto. Nelle prossime ore è attesa la firma con il Bari, club in vantaggio sull'Avellino per l'ex Spezia.

Di seguito, il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Giulio Maggiore. Il club ringrazia il giocatore per l’impegno profuso nel corso dell’esperienza in granata e gli augura le migliori fortune professionali per il suo futuro".