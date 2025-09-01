UFFICIALE - Salernitana, ecco Frascatore: Faggiano completa la difesa Il calciatore arriva dall'Avellino

La Salernitana sistema la difesa. Il braccetto mancino tanto agognato arriva sul gong di mercato. Dall'Avellino il club granata accoglie Paolo Frascatore. Il calciatore arriva a titolo definitivo. Il classe 1992 ha firmato un contratto fino al 2027 e indosserà la maglia numero 38. Bruciata la concorrenza del Catania.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Frascatore ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili fino ad arrivare all’Under 21. Vanta ben 323 presenze tra i professionisti, di cui ben 286 in Lega Pro con le casacche di Benevento, Pistoiese, Reggiana, Südtirol, Triestina, Ternana, Padova, Pescara, Turris ed Avellino. Ha conquistato due promozioni in Serie B, l’anno scorso con gli irpini ed in precedenza con la Ternana (2021). In cadetteria ha vestito le maglie di Sassuolo (promozione in A nel 2013), Pescara, Reggina e Carpi. Per lui anche un’esperienza in Svizzera al Losanna (2016/17).